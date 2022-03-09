У Хмельницькому допомагатимуть переселенцям працевлаштовуватись. З людьми, які вимушено переїхали з регіонів, де ведуться активні бойвоі дії, працюватиме координатор. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин звернувся до місцевих підприємців з пропозицією звернути увагу на фахівців.

Мер зауважив, що міська влада має зробити максимум для того, щоб економіка ефективно працювала в умовах воєнного часу. «Відсьогодні у штабі допомоги вимушеним переселенцям працює координатор, який буде інформувати переселенців про можливість працевлаштування. Серед них є багато тих, хто хоче працевлаштовуватись і працювати, причому є багато фахових спеціалістів. Звертаюсь до представників бізнесу. Якщо у вас є потреба в робочій силі, в робочих кадрах, інформуйте Хмельницьку міську раду, управління економіки, і цей список за вашою пропозицією буде у штабі», – розповів Олександр Симчишин.

Крім того, разом з центром зайнятості і ІТ-кластером міська влада започаткувала програму перепрофілювання, отримання нової професії для тих хмельничан, які втратили роботу.

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