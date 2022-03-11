У Хмельницькій області планують будувати наметові містечка для переселенців з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Наразі невідомо, де саме вони будуть розташовані і коли почнуть будівництво. Керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій наголосив, що в область прибуває дедалі більше людей, яких необхідно оперативно поселяти у комфортні умови.

«З кожним днем до нас прибуває все більше людей. Як ми і говорили, Хмельниччина тримає "гуманітарний фронт". Дуже багато людей ми розселяємо з більш гарячих точок. Тому ми розглядаємо варінт наметових містечок на території нашої області. Це ми плануємо зробити для того, щоб якомога більше людей залишити жити у нас в нормальних умовах», – уточнив чиновник, зауваживши, що з 14 березня в області відновлюється навчальний процес, до навчання можуть долучитися діти та вчителі переселенці.

Станом на 11 березня на території Хмельницької міської територіальної громади на тривалий час поселились понад 15 тис. переселенців.

Раніше керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій сказав, що Хмельниччина готова приймати підприємства, які планують перенести свої потужності із зони активних бойових дій. Відомо, що в Україні вже близько 100 підприємств виявили таке бажання. Тому зараз в області вивчають можливість забезпечення підприємств необхідною площею.

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