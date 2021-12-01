Попередньо, кота покусала червона лисиця, яка забігла в місто

У Ланівцях на Тернопільщині зафіксували сказ у безпритульного кота. На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лановецькій міській раді сьогодні, 1 грудня, зазначили, що сказ у тварини підтвердився лабораторно. Через це у районі виявлення сказу закривають школу та садок, а всіх домашніх тварин планують вакцинувати.

Безпритульного кота з ознаками сказу виявили мешканці мікрорайону Цукровий в Ланівцях. Люди викликали ветеринарів і повідомили про тварину, яка дивно поводилася, а невдовзі померла. Кота передали на експертизу і лабораторно підтвердили, що він хворів на сказ.

У міській раді Ланівців 1 грудня зібрали засідання з питання складної епізоотичної ситуації по сказу тварин. Під час обговорення спеціалісти зазначили, що така тварина в мікрорайоні може бути не одна. Адже, за висновками ветеринарів, сказ кіт міг отримати від лисиць, які живуть в навколишніх лісах. Аби хвороба надалі не поширювалася, усіх домашніх тварин планують щепити. Також, щоб запобігти зараженню людини, дитячий садок та школу у цьому мікрорайоні рекомендують закрити на карантин.