У містечку на Тернопільщині виявили сказ в безпритульного кота
У Ланівцях вакцинуватимуть всіх домашніх тварин, а в школі й садочку рекомендують призупинити навчання
У Ланівцях на Тернопільщині зафіксували сказ у безпритульного кота. На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лановецькій міській раді сьогодні, 1 грудня, зазначили, що сказ у тварини підтвердився лабораторно. Через це у районі виявлення сказу закривають школу та садок, а всіх домашніх тварин планують вакцинувати.
Безпритульного кота з ознаками сказу виявили мешканці мікрорайону Цукровий в Ланівцях. Люди викликали ветеринарів і повідомили про тварину, яка дивно поводилася, а невдовзі померла. Кота передали на експертизу і лабораторно підтвердили, що він хворів на сказ.
У міській раді Ланівців 1 грудня зібрали засідання з питання складної епізоотичної ситуації по сказу тварин. Під час обговорення спеціалісти зазначили, що така тварина в мікрорайоні може бути не одна. Адже, за висновками ветеринарів, сказ кіт міг отримати від лисиць, які живуть в навколишніх лісах. Аби хвороба надалі не поширювалася, усіх домашніх тварин планують щепити. Також, щоб запобігти зараженню людини, дитячий садок та школу у цьому мікрорайоні рекомендують закрити на карантин.
«Комісією оголошено загрозливою зоною м. Ланівці та неблагополучним пунктом щодо сказу мікрорайон Цукрового заводу. Рекомендовано призупинити навчальний процес у дитсадку «Сонечко» та перевести на дистанційне навчання Лановецьку школу №2 тривалістю на 10 днів», – повідомляють в Лановецькій міській раді.
Із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00 год на території мікрорайону Цукрового заводу проводитиметься вакцинація домашніх тварин. Ще один пункт вакцинації для тварин відкриють в державній лікарні ветеринарної медицини за адресою вул. Тернопільська, 14, у м. Ланівці.