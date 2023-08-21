Такий вигляд може мати реконструйований стадіон у Ківерцях

Мерія міста Ківерці на Волині підписала угоди з будівельною компанією щодо реконструкції місцевого стадіону за 145 млн грн. Раніше мер міста, населення якого становить трохи майже 15 тис. людей, заявляв, що хоче, аби Ківерці стали «спортивною столицею області».

Нагадаємо, у червні Ківерцівська міськрада оголосила два тендери на реконструкцію стадіону: один з них передбачав капремонт футбольного поля, а інший – капремонт бігових доріжок та тренувальних спортмайданчиків. Тендер обурив громадськість, однак на критику міський голова Ківерців Олександр Ковельчук заявляв, що стадіон відремонтують в тому числі і для військових. «Сюди військові повернуться і побачать, що доки вони захищали нас на сході, щоб сюди всяка нечисть не лізла, ми тут не протирали штани», – зазначав посадовець.

Як повідомляють «Наші гроші», на торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла будівельна корпорація «РСГ». Проте поліція прислала в мерію листа із зауваженням, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник відмінив торги.

Компанія «РСГ» вирішила, що відміна тендерів порушує її права, і поскаржилась в Антимонопольний комітет. В установі погодились з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів, тож результати аукціони таки визнали чинними. Відтак Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на реконструкцію стадіону вартістю понад 145 млн грн.

Додамо, що по одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від фірми«Стиль-Декор», яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше від майбутнього переможця. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.

Згідно з даними на YouControl, власником ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Фірма зареєстрована в 2020 році. Раніше компанія виконала реконструкцію спортивного майданчика в містечку Славське на Львівщині, а також ремонтувала спортмайданчики у Житомирі.