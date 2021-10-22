Ураган зірвав риштування разом із зубцем стіни

У п’ятницю, 22 жовтня, сильний порив вітру у Москві зірвав риштування, які частково зруйнували один із зубців кремлівської стіни. Відео руйнування опублікував Telegram-канал Baza.

На відео видно, як потужний вітер обвалив риштування, які були на стіні, а разом з ним відпав один зубець зі стіни. Ще декілька пошкоджені. Момент обвалу зафіксували перехожі.

В прес-службі Федеральної служби охорони РФ підтвердили, що через порив вітру один із зубців кремлівської стіни отримав пошкодження, повідомляє російський «Інтерфакс».

22 жовтня російські рятувальники попередили, що у Москві може бути сильний вітер швидкістю до 20 метрів за секунду. Людям порадили оминати хиткі конструкції та рекламні щити, а також не паркувати машини під деревами.

У кінці 90-х років ураган завдав схожих руйнувань. Тоді сильний порив вітру з боку Кремлівської набережної повалив у Тайнінському саду дерево, яке теж упало на стіну і зламало три зубці.

У 2017 році ураган зірвав покрівлю на даху Сенатського палацу на території Кремля.