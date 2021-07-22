Перебуваючи у кімнаті затриманих у суді, чоловік намагався порізати собі шию

Чекаючи на початок засідання Мукачівського міськрайонного суду 41-річний закарпатець порізав собі шию і передпліччя. Поранення – незначні, чоловікові надали допомогу та знову доставили до слідчого ізолятора. У суді мали розглядати клопотання щодо продовження тримання його під вартою: у березні цього року закарпатець скоїв розбій.

Як у коментарі ZAXID.NET розповіла речниця Мукачівського районного управління поліції Наталія Машіко, інцидент трапився у середу, 21 липня, у кімнаті затриманих Мукачівського міськрайонного суду. Чоловік, який намагався перерізати собі горло, є 41-річним мешканцем Мукачівського району, має неодноразову судимість. Під час перебування у кімнаті затриманих він намагався завдати собі тілесних ушкоджень невідомим предметом: порізав собі шию і передпліччя. Поранення – незначні, чоловікові надали допомогу та знову доставили до слідчого ізолятора.

У СІЗО 41-річний закарпатець перебуває із кінця березня, тоді його затримали за розбій. «Пізно вночі 26 березня цей громадянин увірвався до будинку 80-річної пенсіонерки, жительки села Чинадієво Мукачівського району. Чоловік погрожував жінці, вкрав її телефон, деякі речі, продукти. Поліцейські його затримали. Перед скоєнням розбою він якраз вийшов з місць позбавлення волі», – зазначила Наталія Машіко

За її словами, наразі здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. Правоохоронці з’ясовують, яким предметом наніс собі ушкодження затриманий та звідки його взяв. Призначені відповідні експертизи.