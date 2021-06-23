53-річного жителя Закарпаття засудили до семи років позбавлення волі за доведення школярки до самогубства. Чоловік принижував доньку своєї співмешканки та спонукав її накласти на себе руки. Дівчинка не витримала знущань вітчима і повісилася.

Трагічний випадок стався ще у листопаді 2017 року. Про вирок суду повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у середу, 23 червня. За даними слідства, 53-річний житель села Водиця Рахівського району тривалий час ображав і принижував падчерку. Під час побутових сварок він спонукав дівчинку покінчити життя самогубством.

«Не витримавши неприязного ставлення і знущань вітчима, дівчинка повісилася. А на винуватця такого вчинку вказала в залишеній передсмертній записці», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Як зазначається у вироку суду, у сім’ї 53-річного чоловіка та його співмешканки проживало п’ятеро дітей від першого шлюбу жінки та одна спільна дитина. Чоловік працював прибиральником у місцевій школі, його характеризують як працьовитого, проте зазначається, що він інколи зловживав алкоголем. З однією із доньок співмешканки відносини чоловіка не склалися і, за свідченням жінки, сварки між ними виникали постійно.

Загострилися відносини після того, як дитина вкрала у вітчима 1,5 літра сушених грибів, які продала і купила собі мобільний телефон, а також без дозволу взяла його банківську картку і зняла гроші. Жінка підтвердила, що під час сварок співмешканець неодноразово казав доньці, щоб та повісилась.

У тексті вироку також наводяться свідчення інших дітей, які говорять, що чоловік домагався дівчинки: посилав її купити горілку, а коли та відмовилася кинув її на ліжко, наказавши знімати штани.

Після чергового конфлікту з вітчимом дівчинка зібрала своїх однокласниць та пригостила випічкою, яку зазвичай подають на поминках. Школярка сказала подружкам, що скоро вони будуть їсти такі ж солодощі на її похороні, а потім взяла мотузку і повісилася на дитячій гойдалці.

Чоловік визнав свою вину у суді та розкаявся. Співмешканка просила його суворо не карати.

Під час слідства у будинку закарпатця виявили понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї. Чоловіка засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої до самогубства (ч. 3 ст. 120 ККУ) та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Вирок ще не набув законної сили, оскільки 53-річний чоловік ще має можливість подати апеляцію. До цього часу суд постановив утримувати чоловіка під вартою.