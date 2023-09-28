Злочинну групу затримали у дачному будинку в одному з районів Львівщини

На Львівщині викрили нарколабораторію, яка виготовляла метадон і психотропи. Під час обшуків слідчі вилучили 40 кг готових наркотиків вартістю майже 90 млн грн.

Як повідомили 28 вересня в прокуратурі, на Львівщині викрили злочинну групу, яка організувала незаконну нарколабораторію. За версією слідства, троє членів угрупування орендували данчний будинок у одному з районів на Львівщині, де облаштували лабораторію з виготовлення психотропів. Наркоторговці спеціалізувались на виробництві метадону та психотропних речовин. Вони систематично купували прекурсори та інші інгредієнти, необхідне обладнання та інші допоміжні засоби.

Під час обшуків слідчі виявили близько 300 л прекурсорів, а також 50 кг порошкоподібних прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання та інші речові докази. Окрім цього, вилучено 40 кг вже готових наркотиків. Їх орієнтовна вартість за цінами «чорного ринку» становить майже 90 млн грн.

Усіх трьох членів злочинної групи затримали. Їм повідомили про підозри за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.