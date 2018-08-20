У небі над Києвом пройшла репетиція авіації до Дня Незалежності

СуспільствоАндрій Стець, 20 серпня4700

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У небі над Києвом пройшла репетиція авіації до Дня Незалежності
фото ДТП

У понеділок, 20 серпня, у центрі Києва пройшла репетиція прольоту авіації в рамках підготовки до військового параду до Дня Незалежності.

Це перше тренування авіації, яка залучається до військового параду, що відбудеться 24 серпня з нагоди святкування 27-ї річниці Незалежності України, інформує NV.ua.

На 22 серпня заплановане генеральне тренування українських військових у парадній формі.

У військовому параді на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності України очікується презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним ОПК. Серед них виділяють ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК Сапсан, високоточну систему залпового вогню Вільха, автоматизовану систему залпового вогню Верба, 155-мм САУ Богдана.

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