Через веломарафон «Львівська Сотка» у місті ситуативно перекриватимуть рух
У заїзді візьмуть участь близько 350 велосипедистів
У неділю, 28 вересня, на Львівщині відбудеться традиційний благодійний аматорський веломарафон «2025 Львівська Сотка. Осінь». Оскільки велоподія розпочнеться зі Львова, по маршруту проїзду будуть ситуативно перекривати рух транспорту.
Як повідомили у львівській мерії, захід триватиме з 9:30 до 16:00.
Організатори, ЛМГО «Львівський Велоклуб», зазначають, що учасники перегонів мають можливість не лише випробувати свої сили на велосипеді, але й підтримати Збройні сили України, оскільки кошти зі стартових внесків будуть передані на потреби війська.
Траса марафону становить 82 км і пролягатиме через такі населені пункти: Львів – Липники – Милятичі – Суходіл – Бібрка – Милятичі – Раковець.
Участь у веломарафоні візьмуть близько 350 велосипедистів, які змагатимуться у трьох категоріях: спорт/шосе, чоловіки; шосе, жінки аматори; аматори/шосе + всі інші.
Основні часові орієнтири:
- 9:30-10:00 – реєстрація учасників (Музей Науки, вул. Стрийська 200а);
- 10:25 – парад учасників (Львів – Липники);
- 11:00-11:15 – старт трьох груп;
- 16:00 – завершення марафону.