28 вересня пройде веломарафон «Львівська Сотка. Осінь»

У неділю, 28 вересня, на Львівщині відбудеться традиційний благодійний аматорський веломарафон «2025 Львівська Сотка. Осінь». Оскільки велоподія розпочнеться зі Львова, по маршруту проїзду будуть ситуативно перекривати рух транспорту.

Як повідомили у львівській мерії, захід триватиме з 9:30 до 16:00.

Організатори, ЛМГО «Львівський Велоклуб», зазначають, що учасники перегонів мають можливість не лише випробувати свої сили на велосипеді, але й підтримати Збройні сили України, оскільки кошти зі стартових внесків будуть передані на потреби війська.

Траса марафону становить 82 км і пролягатиме через такі населені пункти: Львів – Липники – Милятичі – Суходіл – Бібрка – Милятичі – Раковець.

Участь у веломарафоні візьмуть близько 350 велосипедистів, які змагатимуться у трьох категоріях: спорт/шосе, чоловіки; шосе, жінки аматори; аматори/шосе + всі інші.

Основні часові орієнтири: