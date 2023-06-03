У разі повітряної тривоги виставка не працюватиме

У неділю, 4 червня, у Львові відзначатимуть 129-річчя електричного трамвая. З цієї нагоди у трамвайному депо, що на вул. Городоцькій, відбудеться безкоштовна одноденна виставка рухомого складу – від ретротрамваїв до найсучасніших зразків. Також впродовж дня за особливим маршрутом та у супроводі екскурсовода курсуватиме рейсовий шатл-трамвай. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Виставка трамваїв відбуватиметься у депо, що на вул. Городоцькій, 185 з 12:00 до 20:00. На відкритті виступить оркестр Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Експозиція буде представлена у хронологічній послідовності: від ретротрамваїв і до сучасних вагонів.

«На виставці можна буде побачити як змінювався трамвай. Тут будуть представлені трамваї, які вже не курсують, та ті, що щодня виїжджають на маршрути. Кожен з експонатів матиме фото-панно, де буде зазначено його технічні характеристики: коли він був виготовлений, в який час працював чи продовжує працювати на лінії тощо», – розповіла речниця ЛКП «Львівелектротранс» Ольга Бачинська.

Для того, щоб було зручніше доїхати на виставку, з центру міста курсуватиме рейсовий шатл-трамвай зі сполученням пл. Ринок – вул. Городоцька, 185. Трамвай матиме символічний номер «129» і курсуватиме у супроводі екскурсовода. Гід розповідатиме пасажирам історію львівського трамвая. Перший рейс – об 11:30 з пл. Ринок, останній – о 19:25 з депо. Вартість проїзду – відповідно до тарифу перевізника.

«Я чекатиму пасажирів біля фонтану "Нептун" на пл. Ринок і будемо возити пасажирів на виставку у депо. По дорозі я розказуватиму, як розвивався наш трамвай, які визначні події були в його "житті" і в житті мешканців, які мали стосунок до нього. Найактивніші пасажири отримають від нас невеличкі подарунки», – зазначив старший науковий співробітник відділу історії, науки і техніки Львівського історичного музею Олександр Арістахов.

Відповідно до рекомендацій правоохоронних органів, у трамвайному депо дозволено фотографувати тільки рухомий склад. Натомість, заборонено вести онлайн-трансляцію з заходу, фотографувати територію депо, ставити відмітки на онлайн-картах. У разі повітряної тривоги виставка не працюватиме, відвідувачам потрібно буде пройти в найближчі укриття.

Нагадаємо, 31 травня 1894 року у Львові відкрили регулярний рух другого в Україні і четвертого в Австро-Угорщині електричного трамвая. Довжина ліній становила 8,3 км. Діяли такі маршрути (подані сучасні назви вулиць): «проспект Свободи – вулиця Степана Бандери – головний вокзал», «проспект Свободи – вулиця Івана Франка – Стрийський парк» і «проспект Свободи – вулиця Личаківська – Личаків».