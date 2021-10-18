Поліція поки не повідомляє про імовірні причини зіткнення

У ДТП на трасі Київ-Чоп на Житомирщині загинув військовий медик із Рівненщини Віталій Сень та пасажирка його авто, ім'я якої наразі невідоме. На оперативних фото з місця аварії помітно, що задні сидіння Audi, за кермом якого перебував медик, виявились повністю стиснутими внаслідок наїзду вантажівки.

Про смертельну ДТП, що трапилася вночі неділі, 17 жовтня, на трасі поблизу містечка Пулини, повідомила Нацполіція Житомирської області. «32-річний водій вантажівки Mercedes, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який здійснював виїзд з узбіччя. У результаті ДТП водій Audi та його пасажирка загинули на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої», – повідомила прес-служба поліції.

Правоохоронці не оприлюднюють інших деталей про загиблих у цій автопригоді, втім, відома волонтерка із Дубна Тетяна Талавера повідомила, що загиблим водієм у аварії із фурою виявився 60-річний військовий медик із Рівненщини Віталій Сень.

«Непоправна втрата для всього бойового братерства України і для нашої ветеранської спілки... Загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті, Віталій Сень», – написала Тетяна Талавера.

Наразі немає жодної інформації про загиблу пасажирку, поліція не повідомляє навіть віку жінки.