У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи рейсу MH17

У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв трагедії літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який був знищений з російського ЗРК «Бук» в 2014 році над територією українського Донбасу, яку окупували російсько-окупаційні війська.
Як повідомило посольство України в Нідерландах, меморіал відкритий в місті Ейндговен.
«Трагедія MH17 об’єднала нас. Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!» – йдеться в повідомленні дипломатичної установи.
Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі села Грабове Донецької області (розташоване на території, окупованій бойовиками «ДНР»). Загинули всі 298 осіб, які перебували на його борту: 283 пасажири і 15 членів екіпажу.
28 вересня 2016 року Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи Boeing Малайзійських авіаліній рейсу MH17, згідно з якими літак збили з зенітно-ракетного комплексу Бук, який доставили на Донбас з території Росії. За даними розслідувачів, ключовим організатором транспортування російського Бука в Україну з території РФ був командир «ДНР» Сергій Дубинський, відомий під прізвиськом «Хмурий».
5 липня 2017 року уряд Нідерландів заявив, що винних у катастрофі літака Боїнг-777 Малайзійських авіаліній, знищеного в небі над Донецькою областю, судитимуть в Нідерландах, відповідно до місцевого законодавства.
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