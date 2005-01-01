У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи рейсу MH17

Меморіал відкрили в Ейндговені

У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв трагедії літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який був знищений з російського ЗРК «Бук» в 2014 році над територією українського Донбасу, яку окупували російсько-окупаційні війська.

Як повідомило посольство України в Нідерландах, меморіал відкритий в місті Ейндговен.

«Трагедія MH17 об’єднала нас. Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!» – йдеться в повідомленні дипломатичної установи.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 березня 2018 р.

Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі села Грабове Донецької області (розташоване на території, окупованій бойовиками «ДНР»). Загинули всі 298 осіб, які перебували на його борту: 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

28 вересня 2016 року Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи Boeing Малайзійських авіаліній рейсу MH17, згідно з якими літак збили з зенітно-ракетного комплексу Бук, який доставили на Донбас з території Росії. За даними розслідувачів, ключовим організатором транспортування російського Бука в Україну з території РФ був командир «ДНР» Сергій Дубинський, відомий під прізвиськом «Хмурий».

5 липня 2017 року уряд Нідерландів заявив, що винних у катастрофі літака Боїнг-777 Малайзійських авіаліній, знищеного в небі над Донецькою областю, судитимуть в Нідерландах, відповідно до місцевого законодавства.