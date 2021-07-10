У Нідерландах через спалах заражень коронавірусом з 10 липня знову заборонили роботу нічних клубів та дискотек, які два тижні тому запрацювали після локдауну. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає виданням NL Times.

«Якщо ми нічого не вдіємо, темпи поширення інфекції будуть просто рости. Абсолютно очевидно, що ми повинні припинити швидке поширення вірусу», – сказав Рютте.

За даним органів охорони здоров'я країни, рівень захворюваності на Covid-19 в країні стрімко зростає переважно через більш заразний та стійкий до вакцин штам «Дельта».

Причому спалах коронавірусу фіксується переважно у віковій групі від 18 до 25 років. Так, станом на 9 липня приріст заражень коронавірусом досягнув 7 тисяч випадків за добу при тому, що населення Нідерландів складає близько 17,2 млн осіб. Востаннє такі показники фіксували на початку травня.

Зазначається, що уряд не прислухався до порад органів охорони здоров'я щодо заборони роботи барів між 22:00 і 06:00, домашніх вечірок або встановлення обмеження збиратися одночасно до восьми осіб. Натомість прем’єр країни закликав лише утриматись від зібрань великими компаніями та дотримуватися соціальної дистанції.

Представник Центру контролю інфекційних захворювань при Національному інституті громадського здоров’я Яап ван Діссель каже, що наслідки нинішнього стрибка заражень поки непередбачувані.

Як інформує сайт NOS, приріст заражень в країні стрімко зріс всього за чотири дні. Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2000 випадків за добу, 7 липня було вже понад 3600 заражень, а в п’ятницю показник наблизився до 7000.

У суботу повідомили про 10345 заражень за добу – на 3390 більше, ніж показник п’ятниці. Востаннє такий високий приріст фіксували 25 грудня, і це один з одинадцяти найвищих показників за увесь час епідемії.

Помер за добу лише один хворий на коронавірус. В середньому за останній тиждень реєстрували одну смерть від ускладнень хвороби, тоді як на попередньому тижні – в середньому дві. Показники завантаженості лікарень порівняно з попередніми днями майже не змінилися.