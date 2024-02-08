Поліцейські розшукують підозрюваного

У четвер, 8 лютого, близько 9:00 у Нікополі Дніпропетровської області невідомий чоловік розстріляв автомобіль 59-річного заступника міського голови. Чиновник загинув на місці події. Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини.

«Невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили прикмети чоловіка. Наразі триває збір та аналіз речових доказів. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного. На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхали спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за статтею Кримінального кодексу України «умисне вбивство».