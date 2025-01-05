Німецька поліція затримала 23-річного блогера, який в новорічну ніч запустив феєрверк у бік квартири в берлінському районі Нойкельн. Порушника затримали в аеропорту Берлін – Бранденбург в суботу, 4 січня, повідомила радіостанція Deutsche Welle.

Зазначено, що 23-річний Instagram i TikTik-блогер, імені якого не розголошують, підозрюється у спробі підпалу, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та пошкодженні майна.

У своєму Instagram-акаунті з понад 310 тис. підписників хлопець виклав нині недоступне відео запуску феєрверків у бік квартири в районі Нойкельн, що в Берліні.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, а мешканці квартири змогли швидко загасити пожежу, що виникла після запуску феєрверка, повідомили в поліції.

Перед затриманням блогер обурювався щодо розслідування інциденту з феєрверком. В одному з відео він сказав, що це сталося через расизм у Німеччині, і що він планує повернутись на батьківщину. Утім згодом він заявив, що те, що сталося, «було помилкою». Він також опублікував відео в TikTok, на якому нібито перепрошує власника квартири.

У поліції Берліна повідомили, що підозрюваний постане перед суддею для видачі ордера на арешт 5 січня.

До слова, у Німеччині щонайменше п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою у новорічну ніч, а у Берліні поліцейські затримали близько 330 людей.