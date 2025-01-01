В Німеччині в новорічну ніч від феєрверків загинуло 5 людей, ще чимало – поранено. Міська влада Берліна повідомляє про те, що салютами поранено також 13 правоохоронців. Один з них – ц важкому стані в лікарні.

В новорічну ніч у Німеччині загинули п’ять людей через вибухи феєрверків, повідомляє Deusche Welle. Серед загиблих є 20-річний хлопець, який зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди в Гамбурзі. У Мюнхені через вибухи салютів поранень зазнали три дитини, а в Ростоку через вибух петарди постраждав 10-річний хлопчик – вона вибухнула просто перед його обличчям.

Місцева влада Берліна повідомляє, що в новорічну ніч затримали 330 осіб, які використовували феєрверки з порушеннями. Зокрема молодики цілилися салютами ат петардами в правоохоронців. Під час цього 13 поліцейських зазнали серйозних травм, один з них був прооперований після того, як йому в ногу потрапив феєрверк.

У Лейпцигу близько 100-150 молодих людей стріляли один в одного піротехнікою, цілилися в автомобілі та трамваї та підпалили сміттєвий бак. У Гамбурзі, Гельзенкірхені, Дрездені та ще кількох містах поліцейські, пожежники та рятувальники були атаковані феєрверками та петардами. У Швебіш-Гмюнді в Баден-Вюртемберг троє поліцейських отримали легкі поранення після того, як поряд з ними вибухнула петарда.