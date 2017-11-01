У Німеччині 96-річного «бухгалтера Аушвіцу» засудили до 4 років в'язниці

Оскара Гронінга визнали винним у причетності до 300 тис. вбивств

Попри старечий вік та стан здоров'я, Конституційний суд Німеччини засудив 96-річного німця до 4 років перебування за ґратами. Про це повідомляє Die Zeit.

Конституційний суд Німеччини виніс вирок 96-річному Оскару Гронінгу, якого називають «бухгалтером Аушвіцу». Він проведе за гратами наступні 4 роки.

Німця засудили до позбавлення волі ще у 2015 році, але суперечки щодо його здоров'я та поважного віку відклали початок його покарання.

«Суд визнав обвинуваченого винним у причетності до 300 тис. вбивств. Для держави має особливе значення точне виконання вироку», – написали судді, відстоюючи постанову суду.

Апеляція до вироку Конституційного суду не передбачена. Однак є можливість, що Гренінг може бути звільнений, якщо його здоров'я погіршиться.

Гронінг визнав, що морально винний, і розповів, що коли його відправили на роботу в Освенцім у 1942 році у віці 21 року, він був фанатичним нацистом.

У 2015 році вищий суд німецького міста Росток вирішив судити 95-річний чоловік, який був санітаром в концтаборі смерті Аушвіц-Біркенау.