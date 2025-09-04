Зводячи панельні будинки, в Німеччині планують вдвічі скоротити витрати на будівництво житла

Нова міністерка житлового господарства Німеччини Верена Губерц вважає, що стандартизація будівництва заповнить прогалину з браком близько 1,9 млн доступних будинків, адже здешевить будівництво удвічі. Про це пише finance.ua.

Вже почалось будівництво житлового комплексу на 194 помешкання зі збірних елементів – заводських стін та інших модульних частин, які доставляються на будівельний майданчик вантажівками, що скорочує витрати та терміни будівництва.

Це метод, який, за словами Верени Губерц, є ключем до вирішення житлової кризи, що охопила міста Німеччини.

Завдяки тому, що будівельні елементи виготовляються на заводах, а потім відправляються на складання, стандартизація може бути дешевшою та швидшою, ніж будівництво будинків на замовлення з нуля.

Водночас про великі масштаби такого «панельного» будівництва поки не йдеться, адже лише кілька німецьких фірм можуть виробляти будівельні деталі в необхідних кількостях, а модульне будівництво вимагає розвитку складної мережі для постачання матеріалів та управління логістикою.