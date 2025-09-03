Ціни на новобудови в Люксембургу і Туреччині різняться в понад вісім разів

Компанія Deloitte проаналізувала реальні угоди купівлі-продажу нерухомості в новобудовах в 28-ми країнах Європи і зробила висновки, де найдорожчий і найдешевший квадратний метр. Про це пише сайт «Нерухомі».

Падіння на 12%

Найдешевший квадратний метр – у новобудовах Туреччини. У 2024 році ціни в новобудовах в цій країні впали на 12% і реальна середня ціна становить 950 євро за квадратний метр.

Також найнижчі ціни в таких країнах:

Боснія і Герцеговина – 1480 євро за метр;

– 1480 євро за метр; Албанія – 1620 євро;

– 1620 євро; Сербія – 1650 євро;

– 1650 євро; Румунія – 1680;

– 1680; Греція – 1790.

Де метри «кусаються»

Найдорожче квадратний метр в новобудові коштує в таких країнах:

Люксембург – середня ціна становить 8760 євро;

– середня ціна становить 8760 євро; Ізраїль – 6130 євро;

– 6130 євро; Велика Британія – 5200 євро;

– 5200 євро; Австрія – 5050 євро;

– 5050 євро; Португалія – 5050 євро за квадратний метр.

Динаміка цін

За рік найбільше подорожчав квадратний метр у новобудовах Польщі – на 19,3%. Високі темпи зростання також зафіксовані в Албанії (+16,6%), Ізраїлі (+12,7%), Боснії і Герцеговині (+12,7%), а також у країнах Центральної та Південної Європи – в Угорщині (+11,7%), Хорватії й Румунії (+11,5%), Італії (+11,2%) та Греції (+10,2%).