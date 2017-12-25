У Німеччині чоловік хотів скоїти самогубство і протаранив автівкою офіс партії соціал-демократів

Водій зізнався, що хотів скоїти самогубство

У Берліні автомобіль в'їхав в будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції в Twitter.

Як зазначається, близько опівночі чоловік протаранив автомобілем Peugeot вхід в штаб-квартиру партії СДПН в Віллі-Брандт-Хаус в Кройцбергу. Машина загорілася, але вогонь погас завдяки системі пожежогасіння. За винятком самого водія, ніхто не постраждав. Поліція Берліна почала розслідування.

Внаслідок інциденту чоловік був травмований, його госпіталізували. Більше ніхто не постраждав, оскільки штаб-квартира партії була порожньою. Правоохоронцям він зізнався, що хотів скоїти самогубство.

Gegen Mitternacht ist ein Mann mit einem Auto in den Eingangsbereich der #SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus in #Kreuzberg gefahren. Bis auf den Fahrer selbst gab es keine Verletzten. Unser #LKA hat die Ermittlungen übernommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 25, 2017

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що водієві 58 років.

Поліція знайшла в його автомобілі три каністри з бензином, а також пляшки з рідиною для розпалювання. Тому, окрім іншого, німецькі правоохоронці розслідують навмисний підпал. Залишається незрозумілим, чому чоловік обрав за ціль головний офіс СДПН, яка на початку наступного року повинна розпочати коаліційні переговори із блоком німецької канцлерки Ангели Меркель.