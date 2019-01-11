У Німеччині помер український охоронець концтабору «Травники»

Суд США визнав Палія винним у сприянні знущанням із в'язнів концтабору

У будинку для літніх людей у німецькому місті Ален 9 січня помер 95-річний Яків Палій, етнічний українець, який після захоплення Польщі Німеччиною працював охоронцем у концтаборі «Травники».

Про це пише BBC, Яків Палій народився у селі П'ядики, що на Івано-Франківщині, яке до початку Другої світової війни знаходилося на території Польщі. Палія завербували в Польщі в 1943 році, і деякий час він пропрацював таборі «Травники», за хорошу роботу був підвищений у званні і до самого кінця війни проходив службу в охоронному батальйоні СС.

У 1949 році Палій втік в США, приховавши своє нацистське минуле, а вже в 1957 році отримав американське громадянство. Про те, що українець працював у концтаборі, дізналися представники Центру Симона Візенталя.

У 2003 році Палія позбавили американського громадянства за рішенням суду. Однак після цього він майже 15 років продовжував жити в США і не був депортований, оскільки у Палія ніколи не було німецького громадянства, а сам він походить із тієї частини Польщі, що нині є Україною.

Влітку 2018 року Палія було депортовано з США. Німеччина погодилася прийняти Палія, незважаючи на відсутність німецького громадянства. Суд США визнав його винним у сприянні знущанням із в'язнів, але не визнав особисто відповідальним за вбивства. Хоча у заяві Білого дому щодо його депортації відзначалося, що він відігравав безперечну роль у вбивствах євреїв. Сам Палій свою вину заперечував і заявляв, що за нацистів працював на фермі і був столяром, а в армії ніколи не служив.