У понеділок земельний суд Гамбурга засудив 32-річного чоловіка до трьох років ув'язнення, у тому числі за схвалення агресивної війни Росії проти України та зберігання зброї, пише у вівторок, 23 травня, «Європейська правда» з посиланням на Die Welt.

За словами представника суду, трирічний вирок був обумовлений головним чином тим, що обвинувачений уже був засуджений до ув'язнення у квітні окружним судом Берліна за напад на журналіста. З юридичних причин необхідно було сформувати так званий «загальний вирок». Таким чином, лише за напад берлінський суд засудив чоловіка до двох років та чотирьох місяців позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним висновком гамбурзького суду, 32-річний чоловік виправдовував російську агресивну війну проти України в соціальних мережах, а також називав Україну «терористичною державою». Він вів канал у Telegram, назва та логотип якого були пов'язані з ультранаціоналістичною російською партією «Другая Россия». Він також був засуджений за порушення Закону про зброю, оскільки мав заборонений ніж.

Відомо, що засуджений агітував на користь президента Росії Владіміра Путіна та його ідеологічних прихильників, таких як ультранаціоналіст Алєксандр Дугін. Згідно з обвинуваченням, засуджений є послідовником «проросійських націонал-більшовицьких ідейй». Крім того, він використовував російський символ військової пропаганди «Z», за демонстрацію якого у Німеччині карають.

До слова, у березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із символом російської агресії