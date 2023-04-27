У Чехії прокуратура висунула звинувачення вчительці початкових класів із Праги, яка скоїла злочин, коли під час уроків виправдовувала перед учнями військову агресію Росії проти України.

Про це пише ČTK із посиланням на речника міської прокуратури в Празі Алеша Цимбалу.

Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду караються позбавленням волі від 6 місяців до трьох років.

«Під час уроку чеської мови вона доносила учням восьмого класу свою інтерпретацію поточної ситуації в Україні, а точніше, в рамках своєї інтерпретації, призначеної для учнів, вона ставила під сумнів і заперечувала або намагалася виправдати воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією», – зазначив Цимбала.

За його словами, на підставі поданих доказів по суті справи слідчі дійшли висновку, що вчителька не висловлювала лише загальних виразів підтримки, а активно виправдовувала військову агресію як виправданий спосіб вирішення ситуації.

Раніше вчителька на уроці заявила, що в Києві нічого не відбувається. Коли восьмикласники заперечили, що бачили палаюче місто в новинах чеського телебачення, вона сказала їм, що суспільне телебачення було упередженим. Потім вона пояснювала в ЗМІ, що під час обговорення з дітьми вона зрозуміла, що вони мають лише фрагментарну інформацію, і нібито хотіла, щоб вони дізналися більше. Учні зробили запис уроку, за що викладачка вимагала їх покарати. Зрештою вчительку чеської мови звільнили.