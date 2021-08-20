У Німеччині заявили про початок четвертої хвилі Covid-19
Штам «Дельта» в Німеччині вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків
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Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу. Про це повідомляє Spiegel.
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«Ми чітко бачимо початок четвертої хвилі, яка вже набирає розмаху, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення», – зазначають у документі.
Штам «Дельта» вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків.
Зростання кількості заражень почалося раніше, ніж влітку 2020 року, та цього разу – особливо у групі від 10 до 49 років.
В Інституті зазначають, що спадання кількості госпіталізованих коронахворих зупинилось. Цифри залишаються незначними, але вже почалось повільне зростання.
На цей час принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені близько 64% населення Німеччини та понад 58% отримали обидві дози.
Вважається, що для суттєвого впливу на пандемію мають бути щеплені 85% населення.