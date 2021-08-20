Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу. Про це повідомляє Spiegel.

«Ми чітко бачимо початок четвертої хвилі, яка вже набирає розмаху, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення», – зазначають у документі.

Штам «Дельта» вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків.

Зростання кількості заражень почалося раніше, ніж влітку 2020 року, та цього разу – особливо у групі від 10 до 49 років.

В Інституті зазначають, що спадання кількості госпіталізованих коронахворих зупинилось. Цифри залишаються незначними, але вже почалось повільне зростання.

На цей час принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені близько 64% населення Німеччини та понад 58% отримали обидві дози.

Вважається, що для суттєвого впливу на пандемію мають бути щеплені 85% населення.