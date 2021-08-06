Міністр Ляшко запевняє, що в Україні вистачає вакцин від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна завершує переговори з Німеччиною про 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca. За словами міністра, в Україні достатньо вакцини від різних виробників, тому варто вакцинуватись.

«Сьогодні 6 млн доз вакцини є в кабінетах щеплення і центрах масової вакцинації, в тому числі і вакцина AstraZeneca. 125 тисяч доз є на залишках з попередніх поставок, плюс ми отримали вже 500 тисяч доз від Данії. Зараз завершуються перемовини про півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca від Німеччини», – сказав Віктор Ляшко в ефірі «1+1».

Міністр додав, що якщо комусь не роблять друге щеплення, потрібно звертатись на гарячу лінію 0-800-602019, адже це «людський фактор».

Щодо імовірного локдауну через поширення штаму коронавірусу «Дельта», то Віктор Ляшко сказав, що потрібно вакцинуватись, аби уникнути його.

«Чекати локдауну чи не чекати? Я пропоную не чекати, а піти в кабінет щеплень чи центр вакцинації і отримати щеплення, щоб уникнути локдауну», – зазначив міністр.

Він також сказав, що вакцинація в Україні є добровільною, але вакциновані люди можуть мати певні преференції. Наприклад, у разі вакцинації персоналу зможуть працювати кінотеатри чи інші розважальні заклади. Додамо, що у МОЗ раніше повідомили, що у разі переходу області до помаранчевого рівня епіднебезпеки, працюватимуть лише ті навчальні заклади, де від коронавірусу щеплено 80% персоналу.