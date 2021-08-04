В Україну 4 серпня прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, яку передали з Данського інституту сироватки. Про це повідомляє МОЗ України.

Уряд Данії вирішив передати Україні вакцину на початку липня 2021 року. Загалом Данія планує передати різним країнам три мільйони доз вакцини проти коронавірусу до кінця року.

Вакцину планують використовувати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу препарату, а решту доз розподілять для щеплень у пунктах вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко подякував Данії за допомогу та вкотре закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу.