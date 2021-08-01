Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни на свої вакцини проти Covid-19, пише в неділю, 1 серпня, «Радіо Свобода» з посиланням на статтю газети Financial Times.

Вакцина Pfizer подорожчала на 25% – з 15,5 до 19,5 євро. Moderna підвищила ціну приблизно на 10% – в останніх контрактах на поставку в ЄС ціна становить 25,5 долара (тоді як у першій закупівельній угоді одна доза коштувала близько 22,6 долара).

Попри подорожчання вакцин, Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів виробників.

Компанія Moderna підтвердила, що угоди щодо менших обсягів виконуватимуться за вищими цінами. Представник компанії Pfizer від коментарів ухилився.

У матеріалі також йдеться про те, що третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала вищу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson.