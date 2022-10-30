Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) заявила про збільшення активності іноземних розвідок в країні, зокрема російських і китайських спецслужб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами голови MAD Мартіни Розенберг, розвідслужби, які управляються на державному рівні, використовують усі наявні у них кошти, щоб отримати інформацію, а також посилити вплив і реалізувати інтереси своїх країн.

Вона розповіла, що діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була активною ще до початку повномасштабної війни РФ проти України, однак зараз, на тлі зміни безпекової ситуації в Європі, захист від шпигунства отримав особливо важливе значення.

«Мета нашої роботи – своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами ефективно відбити їх», – наголосила глава німецької контррозвідки.

Розенберг наголосила, що останнім часом у Німеччині неодноразово фіксували спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам країни. Зокрема, було помічено дрони над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також над навчальними центрами, де проходила підготовка українських військових. Мету польотів дронів з'ясувати так і не вдалося.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання Spiegel повідомляло про те, що російські шпигуни стежили за українськими солдатами на навчаннях біля військових об'єктів в Ідар-Оберштайні і Графенвері (Німеччина). Згідно з цією інформацією, шпигуни запускали міні-дрони й намагалися зчитати інформацію з мобільних телефонів українських солдатів.

Подібні інциденти фіксувалися і в Баварії на полігоні Вільдфлекен, поряд із федеральною землею Гессен Згідно з даними Міноборони Німеччини, у ніч на 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.

А наприкінці серпня спецслужби РФ намагалися стежити за тим, як українських солдатів навчають у Німеччині користуватися західними системами озброєнь. Тоді німецька розвідка помітила підозрілі транспортні засоби поблизу міста Ідар-Оберштайн у землі Рейнланд-Пфальц, де розташовані сервісний, санітарний та мобілізаційний центри бундесверу.