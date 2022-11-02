У Німеччині за минулі місяці значно зросли показники підтримки російських конспірологічних наративів про війну проти України. Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas) у жовтні. Результати опитування центр опублікував його результати в середу, 2 листопада.

Близько 18% опитаних погодилися із твердженням, що російський диктатор Владімір Путін «бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками». За результатами попереднього опитування, у квітні цей показник становив 12%.

Крім того, 12% респондентів вірять ще одному відомому твердженню російської пропаганди про те, що «Україна разом зі США керує секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї». У квітні із цією заявою російських офіційних осіб, не підтвердженою жодними доказами, погоджувалися лише 7% опитаних.

Соціологи констатували, що у показниках впливу російської пропаганди є суттєва різниця між західними та східними землями ФРН. На сході Німеччини кожен третій погодився із твердженням про «вимушене рішення Росії розпочати війну після довгих провокацій з боку НАТО», на заході Німеччини цей показник досяг 16%. 14% опитаних на території колишньої НДР упевнені, що війна в Україні служить лише тому, щоб відвернути увагу від пандемії, у західній Німеччині з цим згодні 7%.

Особливо високою є підтримка прокремлівських тверджень серед виборців правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Майже половина з них погодилися із твердженнями російської пропаганди про те, що Україна нібито є частиною Росії й що РФ була змушена розпочати війну через провокації НАТО. Крім того, автори дослідження виявили високу підтримку проросійської пропаганди серед прихильників Лівої партії.

«Результати опитування показують, що проросійська дезінформація знаходить сприятливий ґрунт серед населення Німеччини. У світлі триваючої агресивної війни проти України та подальших криз, з якими ми зіткнемося як суспільство, це означає, що необхідно розвивати ширше розуміння пропаганди та дезінформації. Боротьба з пропагандою та дезінформацією має виходити за межі так званого розвінчання», – наголосили соціологи.