У Ніжині через отруєння в дитсадку до лікарні потрапили п'ятеро дітей

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 11:29280

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У Ніжині через отруєння в дитсадку до лікарні потрапили п'ятеро дітей
фото ілюстративне
У дітей діагностували гастроентероколіт

На Чернігівщині прокуратура розслідує обставини отруєння вихованців дошкільного навчального закладу у Ніжині. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, Ніжинська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в період з 22 по 28 грудня 2017 року до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні ім. Миколи Галицького з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 5 дітей, вихованців дошкільного навчального закладу №12 м. Ніжин.

Ювенальні прокурори місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Зараз проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин захворювання малолітніх і стану виконання працівниками дошкільного закладу передбачених законом обов’язків щодо охорони життя вихованців. Триває розслідування.

Зазначимо, що гастроентероколіт - одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишечника шлунково-кишкового тракту.

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