У Львові працівники «Укрзалізниці» після корпоративу потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

Восьмеро працівників «Укрзалізниці» потрапили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні після святкування корпоративної вечірки. Про це 29 грудня повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

Святкування відбулось 25 грудня у готельно-ресторанному комплексі «Арго» на вулиці Шевченка, 186. 27 та 28 грудня восьмеро людей звернулись до лікарні із симптомами отруєння. Одну людину госпіталізували, ще семеро перебувають на амбулаторному лікуванні в Львівській клінічній лікарні на залізничному транспорті філії ЦОЗ ПАТ «Укрзалізниця».

Стан госпіталізованого пацієнта – важкий, стан осіб, які знаходяться на амбулаторному лікуванні середньої важкості. Зі слів постраждалих останні вживали різні страви, зокрема печінковий торт.

Розпочалось розслідування умов та причин виникнення спалаху.