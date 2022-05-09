Нетверзі чоловіки з георгіївськими стрічками затримали Ірину Петрову на вулиці біля її будинку та відвели у відділок поліції

У Новій Каховці на Херсонщині чоловіки з георгіївськими стрічками викрали на вулиці тренерку з футболу. Напередодні жінка відмовилася судити футбольний турнір, який організували окупанти. Повідомляється, що чоловіки перебували у нетверезому стані.

«9 травня біля під’їзду свого будинку на пр. Дніпровському близько 16 години групою людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками було забрано молоду дівчину Ірину Петрову, 1983 року народження», – повідомляє «Укрінформ» з посиланням на інформацію Каховської міської територіальної громади.

За інформацією очевидців, чоловіки були в нетверезому стані і примусово відвели жінку до будівлі відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.

Як зазначено у повідомленні, Ірина Петрова працює спортивним тренером з футболу. Напередодні вона відмовилась судити футбольний турнір, який організували окупанти.

За інформацією херсонського видання «Мост», напередодні депутат Херсонської обласної ради від ОПЗЖ Едуард Репілевський разом із проросійським гауляйтером Нової Каховки Владіміром Лєонтьєвим відкрили футбольний турнір, присвячений Дню перемоги.