Дитину, яка перебігала дорогу поза межами переходу, збив 60-річний водій ЗАЗ Славута

У четвер, 8 вересня, у Новому Калинові (Самбірській район) водій ЗАЗ Славута збив 9-річного хлопчика, який перебігав дорогу у недозволеному місці. Дитину госпіталізували з травмами, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 13:00 на площі Авіації. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій автомобіля ЗАЗ Славута збив 9-річного хлопчика. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції, дитина перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті – до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють обставини події