В озері у Новому Роздолі місцеві мешканці виявили тіло жінки

Ввечері у понеділок, 24 червня, у Новому Роздолі на Львівщині з місцевого озера витягнули тіло мертвої жінки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 19:30 24 червня працівники ДСНС отримали повідомлення, що в озері у Новому Роздолі місцеві мешканці виявили тіло жінки. На місце приїхали рятувальники, які витягнули тіло на берег.

Наразі особу померлої не встановлено, її тіло передали працівникам поліції, які також мають встановити причину її смерті.