Унаслідок пожежі автмобіль згорів повністю

У вівторок вранці, 20 грудня, на парковці у місті Новояворівськ на Львівщині сталася пожежа в позашляховику Land Rover Freelander. Вогонь знищив автомобіль повністю.

За даними ДСНС Львівщини, близько 7:30 ранку в Новояворівську на вул. Львівській, 2 загорівся автомобіль Land Rover Freelander. Під час прогрівання автомобіля водій побачив, як з-під капоту почав вибиватись дим. До прибуття пожежників водій самостійно намагався загасити загорання, однак йому це не вдалося і вогонь швидко поширювався.

У ДСНС уточнили ZAXID.NET, що пожежа сталася на місцевій парковці, коли водій виїхав зі свого паркомісця і прогрівав авто.

Коли на місце події прибули рятувальники, вогонь вже повністю охопив автівку. Внаслідок пожежі автомобіль згорів. На щастя, ніхто не постраждав. Обставини та причину пожежі встановлюють правоохоронці.