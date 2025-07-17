ДТП трапилась 16 липня у Новояворівську

На Львівщині водій Peugeot збив 11-річного хлопчика на електросамокаті. Дитину із травмами госпіталізували.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 16 липня о 16:20 у Новояворівську. 22-річний водій Peugeot 5008 наїхав на 11-річного місцевого мешканця, який їхав на електросамокаті. Внаслідок ДТП хлопця з травмами доставили у лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.