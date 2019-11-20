У Новояворівську запустили роботу теплоелектроцентралі

У НАК «Нафтогаз» назвали терміни, коли в Новому Роздолі запустять ТЕЦ

У середу пообіді, 20 листопада, в турбіни Новояворівської ТЕЦ почали запускати газ. До цього часу опалювальний сезон там досі не стартував, хоча комунікації перебували у справному стані. Про це ZAXID.NET розповів заступник начальника департаменту енергоефективності компанії «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк.

«Зараз відбувається заповнення газопроводу, тиск складає 2,2 атмосфери (одиниця вимірювання). Нормативний же, під час якого можна запускати парові котли, складає біля 4 атмосфер. Також скажу, що на момент заходу «Нафтогазу» в Новояворівськ мережі заповнили водою і це заслуга спеціалістів, які залишились на станції», — зазначив він.

У Новому Роздолі ж місцеві мережі готують до запуску опалювального сезону. Тепла у місті слід очікувати в п'ятницю-суботу.

Нагадаємо, опалювальний сезон-2019 у понад 30-тисячному місті Новояворівськ вже вдруге не почався вчасно. Це сталось через те, що підприємство «Гарант Енерго М» не виплатило працівникам теплоелектроцентралі заборговані зарплати. Тож минулого тижня Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначила нового керівника ТЕЦ — компанію «Нафтогаз Тепло», яка належить «Нафтогаз».