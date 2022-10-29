Чоловік забрав з волонтерського центру ноутбук, з якого вмикають сигнал повітряної тривоги

У Острозі 32-річний чоловік вкрав з волонтерського центру ноутбук, з якого вмикають сиграл повітряної тривоги. Зловмисник забрав техніку, скориставшись тим, що у приміщенні нікого не було. Але далеко втекти не вдалось: його помітили працівники будинку культури та наздогнали. Наразі у центрі встановили інший ноутбук. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, інцидент стався у п'ятницю, 28 жовтня. В цей день на Рівненщині не було повітряних тривог.

За інформацією поліції, 32-річний зловмисник зайшов у будинок культури, де на першому поверсі облаштований волонтерський пункт. Скориставшись відсутністю людей, чоловік забрав ноутбук: поклав його у спортивну сумку та поспішив до виходу. Втім, підозрілого чоловіка побачили працівники закладу та наздогнали його.

«Крадене поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Саме на цьому ноутбуці вмикають сигнал повітряної тривоги в Острозі, втім працівники будинку культури встановили тимчасово інший», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 32-річний мешканець Дніпропетровської області і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі його відправили у СІЗО.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.