Люди застрягли посеред річки Сват 27 червня 2025 року

Щонайменше дев’ятеро людей з однієї багатодітної родини загинули через раптову повінь у гірській долині Сват на півночі Пакистану. Інцидент трапився уранці п’ятниці, 27 червня, повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що родина приїхала з Сіалкота та Мардана в провінцію Хайбер-Пахтунхва у відпустку. Вони саме влаштували сніданок-пікнік на березі річки Сват, а діти були у воді й фотографувалися, коли вода почала стрімко підійматись. Родичі кинулися рятувати дітей, але їх накрила повінь, що посилилася через мусонні дощі, повідомила місцева влада.

«Вони (діти – ред.) пішли зробити селфі. На той момент води було небагато. Раптом прийшли паводкові води й забрали дітей. Потік води був настільки сильним, що здавалося, ніби прорвало дамбу», – розповів на умовах анонімності родич сім’ї.

Після інциденту рятувальникам і волонтерам вдалося знайти дев’ять тіл, ще четверо людей врятували. Щонайменше четверо членів сім’ї досі вважаються зниклими безвісти.

Місцеві жителі розповіли, що потерпілі чекали на прибуття рятувальників понад дві години. Уряд провінції Хайбер-Пахтунхва, де сталося лихо, відсторонив від роботи кількох посадовців адміністративних і рятувальних служб за недбалість.

Прем’єр-міністр Пактистану Шахбаз Шариф наказав негайно розпочати операцію з пошуку зниклих безвісти в результаті інциденту. Також він доручив Національному управлінню з ліквідації наслідків стихійних лих (NDMA) та місцевій адміністрації вжити запобіжних заходів поблизу річок і струмків через екстремальні погодні умови всередині країні.