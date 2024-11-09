Протести у Валенсії організували близько 20 громадських груп

У суботу, 9 листопада, тисячі протестувальників вийшли на акцію протесту у Валенсії, вимагаючи відставки глави регіону Карлоса Масона через його несвоєчасну реакцію на руйнівну повінь, яка забрала понад 220 життів. Про це повідомили телеканал Sky News та видання iNews.

За даними ЗМІ, протести організували близько 20 громадських груп. Перед будівлею мерії, звідки розпочався марш, відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували гумові кийки, щоб відтіснити частину протестувальників.

BREAKING: Thousands of protesters have gathered in Valencia this evening after flooding killed over 220 people in eastern Spainhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ApS7UDz6sb — Sky News (@SkyNews) November 9, 2024

Демонстранти заповнили центр міста на сході Іспанії й скандували «вбивці!», закликаючи Карлоса Масона піти з посади. Чиновника звинуватили у тому, що він не наказав надіслати червоний сигнал оповіщення на мобільні телефони тисяч жителів заздалегідь в день шторму.

Національна метеорологічна служба AEMET оголосила «червоне» попередження о 7:31 ранку 29 жовтня, а пізніше того ж дня регіональна влада повідомила у месенджері, що шторм ущухне, проте згодом допис було видалено.

Главу регіону Валенсія Карлоса Масона звинуватили у тому, що він оголосив тривогу надто пізно – о 20:15 29 жовтня, приблизно через дві години після того, як шторм досягнув свого піка. У цей час тисячі людей поверталися з роботи. Валенсійський лідер заявив, що зробив би це раніше, якби влада отримала повідомлення про серйозність ситуації. Окрім цього, іспанські ЗМІ повідомляли, що Карлос Масон приєднався до екстреної наради в день повені лише через дві години після її початку.

Руйнівні повені в Іспанії

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня в деяких районах регіону Валенсія за кілька годин випав річний обсяг дощу. Так, у місті Чіва лише за вісім годин випало 491 мм опадів. Потужні потоки води й бруду захоплювали за собою людей, автомобілі та навіть цілі будинки.

Повені спричинив шторм Dana, який пройшов регіонами Іспанії та супроводжувався сильними дощами, градом, блискавками та торнадо. Це найгірша катастрофа, пов'язана з повенями, в сучасній історії Іспанії й найсмертоносніша з тих, що відбувались в Європі з 1970-х років.

Унаслідок негоди близько 220 людей загинули, 212 з них – у східній частині Валенсії. Рятувальники досі продовжують пошуки тіл загиблих. Загалом, за даними місцевої влади, вдалося врятувати 36 605 людей.