Терористи захопили у заручники понад 400 пасажирів

На заході Пакистану бойовики Визвольної армії Белуджистану (BLA) обстріляли пасажирський поїзд та захопили у заручники понад 400 людей. Внаслідок нападу машиніст потягу отримав поранення. Про це у вівторок, 11 березня, повідомив телеканал CNN з посиланням на представників поліції та залізниці.

Як повідомили у залізниці Пакистану, бойовики обстріляли потяг по дорозі з Кветти в південно-західній провінції Белуджистан до Пешавару в Хайбер-Пахтунхва. Reuters уточнює, що у потягу перебувало понад 400 пасажирів, сепаратисти напали на нього коли той проходив скрізь тунель, поранивши машиніста. Армія визволення Белуджистану взяла на себе відповідальність за напад, заявивши що захопила пасажирів у заручники.

Уряд провінції Белуджистану запровадив надзвичайні заходи, мобілізувавши сили безпеки для вирішення ситуації. Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві засудив напад і заявив, що уряд не піде на поступки «звірам, які стріляють по невинних пасажирах».

Визвольна армія Белуджистану або Армія визволення Белуджистану – войовнича сепаратистська організація створена у 2000 році. У 2006 році Пакистан, Сполучене Королівство, Китай та США визнали її терористичною після серії нападів із застосуванням вибухівок. Бойовики звинувачують Китай та Пакистан в імперіалізмі та вимагають встановлення державного суверенітету Белуджистану. На думку повстанців, Китай та Пакистан несправедливо використовують газові та мінеральні ресурси регіону, завдаючи шкоди місцевим жителям.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Пакистані на одній із залізничних станцій у провінції Белуджистан пролунав вибух. Внаслідок вибуху на станції загинули щонайменше 25 людей, ще понад 50 зазнали поранень.