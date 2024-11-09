На станції під час вибуху перебували понад 100 людей

У суботу, 9 листопада, у Пакистані на одній із залізничних станцій у провінції Белуджистан пролунав вибух. Внаслідок вибуху на станції загинули щонайменше 25 людей, ще понад 50 зазнали поранень, повідомило AFP з посиланням на місцеву поліцію.

Вибух пролунав вранці 9 листопада у місті Кветта, під час того, як на станції перебувала понад сотня людей. Окрім цивільного населення, на місці події були присутні військовослужбовці.

За попередніми даними поліції, внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб, із них 14 військових. Ще щонайменше 50 людей зазнали поранень, їх госпіталізували. За словами генерального інспектора поліції Белуджистану Маззама Джаза Ансарі, багато з постраждалих перебувають у критичному стані.

Правоохоронці припустили, що вибух на станції був спланованим проти військовослужбовців терактом, який організував терорист-смертник. Згодом відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угрупування «Визвольна армія Белуджистану».

У місті запровадили надзвичайний стан. Кількість жертв теракту уточнюється.