Один з шахтарів, який опинився під завалом, міг вижити

У Пакистані на одній з місцевих шахт сталася аварія, внаслідок чого понад десяток людей загинули. У неділю, 12 січня, рятувальники змогли дістатися тіл загиблих, які були на глибині 1500 м під землею, повідомило агентство Hindu.

За даними ЗМІ, аварія на вугільній шахті сталася приблизно в 40 км від міста Кветта 8 січня 2025 року. У шахті пролунав вибух, який накрив 12 шахтарів, що працювали там. Імовірно, вибух спричинив витік метану.

Працівники шахти застрягли на глибині приблизно 1500 м під поверхнею землі.

У ніч на 12 січня рятувальникам вдалося дістатися до місця аварії. Там виявили 11 тіл шахтарів. Ще один працівник шахти, який потрапив у пастку, має шанси вижити, повідомили у гірничовидобувному департаменті провінції Белуджистан. Наразі його пошуки тривають.

На шахті тривають пошуки останнього з 12 шахтарів

Мухаммад Какар, лідер асоціації шахтарських працівників, звинуватив власника вугільної шахти та посадових осіб гірничого департаменту в недотриманні належних правил безпеки, що сприяло трагічному інциденту. Влада розпочала розслідування, щоб визначити, чи вугільна шахта дотримувалася належних правил видобутку.