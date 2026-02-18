Росіяни, які отримали поранення на війні проти України, входять до команди росіян на Паралімпіаді

У команді паралімпійської збірної Росії присутні колишні військовослужбовці, які брали участь у війні проти України. Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич та підтвердили журналісти «Суспільного».

«Суспільне» перевірило список росіян, які отримали дозволи змагатися на Паралімпіаді в італійському Мілані. Нагадаємо, 17 лютого шестеро російських та четверо білоруських спортсменів допустили до участі в Паралімпійських іграх під прапорами своїх країн.

Ще у вересні 2025 року президента російського Паралімпійського комітету Павєл Рожков заявляв, що близько 30 учасників війни проти України увійшли до паралімпійських збірних Росії. Вже у новорічному зверненні 2026 року він заявив про 500 ветеранів у команді росіян на Паралімпіаді.

Журналісти ідентифікували з десяток росіян, які потрапили до команди після російсько-української війни. Вони входять до резерву паралімпійської збірної Росії.

Зокрема, до резерву увійшов 41-річний парасноубордист з Санкт-Петербурга Іван Ширяєв, який командував відділенням мотострілецької бригади на окупованій частині Луганщини. Він брав участь у знищенні Бахмуту та зазнав там поранення ноги, яку ампутували. Має російську медаль імені Жукова.

У резерві фехтувальників присутній 49-річний Владіслав Шинкарь, який воював проти України у 2014-2015 роках у складі батальйону «Восток». Втратив обидві ноги у селі Жабуньки на Донеччині, з 2017 року – солдат запасу.

Також у команді росіян є Ніколай Бондарєнко з Краснодару, який пішов добровольцем на війну проти України у 2022 році. У боях за Попасну він підірвався на міні та втратив руку. Його земляк, Антон Бушмакін, також пішов добровольцем та підірвався на міні під Авдіївкою у 2023 році.

31-річний Рінат Васільєв – параспортсмен-пауерліфтер. З 19 років служив у російській армії, а потім підписав контракт під час війни на Донбасі. Загалом воював проти України 10 років, втратив ноги під Мелітополем у 2022 році. Став триразовим чемпіоном Москви з паверліфтингу і членом паралімпійської збірної Москви, є спікером «паралімпійських уроків», які проводять для учасників війни Росії проти України.

45-річний підполковник російської армії Денис Ішбулатов зараз є спортсменом-паралімпійцем у складі збірної Тульської області у спеціалізації «кульова стрільба». Він був військовим 106-ї гвардійської повітряно-десантної Тульської дивізії, яка брала участь у штурмі Київщини. Також був військовим 104-й десантно-штурмовій дивізії, яка зараз дислокується на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. У квітні 2022 року втратив ногу та продовжив служити в Тульському військкоматі.

Серед членів збірної – 40-річний герой Росії, полковник Рустам Сайфіулін з Тюмєні. Воював у складі окупаційних військ у Чечні, Сирії, Грузії, воював проти України від початку повномасштабної війни. Відомий на російських пропагандистських сайтах, поширював історії про «бандерівців» на Київщині. За його словами, втратив ноги під час переправи Десною. Займається пауерліфтингом і настільним тенісом

Серед росіян – парафехтувальник Ростислав Костенко, який жив у Луганську до й після окупації та їздив на змагання до Харкова, Києва, Хмельницького та Львова. У 2022 році Костенка мобілізували до окупаційної «Луганської народної армії», отримав поранення, через яке довелося ампутувати ногу та гомілку. Воював як гранатометник, мав позивний “Корнет». У березні 2023 року його зарахували до резервного складу російської національної паралімпійської команди.

Журналісти зазначають, що серед росіян, яких запросили на Паралімпійські ігри у Мілані, колишній російських військових немає.