Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку України під час урочистого відкриття Олімпіади-2026

Під час церемонії відкриття Олімпіади-2026 в Італії табличку України несла росіянка Анастасія Кучерова. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомила інформаційна агенція Associated Press.

Росіянка Анастасія Кучерова мешкає в Італії 14 років, де працює архітекторкою. Саме вона на церемонії з нагоди відкриття Олімпіади-2026 супроводжувала українських спортсменів під час виходу на стадіон «Сан-Сіро» у Мілані, тримаючи у руках табличку з написом «Україна».

За слова жінки, розподіл між країнами та волонтерами мав бути випадковим, однак потім хореограф дозволив самостійно обрати країну й росіянка вибрала Україну. Кучерова була вдягнута у довге пальто сріблястого кольору з капюшоном, а її очі закривали темні окуляри, як у всіх волонтерів, що несли плакати з назвами країн-учасників Олімпійських ігор. Зазначається, що під час церемонії не оголошувати національність жінки, яка несла плакат України. Кучерова розповіла про свою роль на відкритті Олімпіади-2026 у своєму інстаграмі.

Росіянка стверджує, що не відвідувала батьківщину з 2018 року й не підтримує розпочату проти України війну. Проте зауважила, що українці, дізнавшись про її національність, «виглядали скептично налаштованими».

«Коли йдеш поряд з цими людьми, розумієш, що у них є повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Проте, я думаю, важливо зробити хоча б невеликий крок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково», – цитує Associated Press Анастасію Кучерову.

Також росіянка під час урочистого відкриття Олімпійських ігор несла плакат спортсменів з Данії.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 розпочалась 6 лютого та триватиме до 22 лютого. Змагання відбуватимуться у двох італійських містах: Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Україну мали представляти 46 спортсменів у 11 видах спорту, але 12 лютого МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича через його бажання виступати у шоломі з фото вбитими Росією спортсменами.