У паризькій церкві почали збирати пожертви з допомогою безконтактних банківських карток

Пожертви в одному з костелів Парижу можна буде сплатити безконтактно

Парафіяни церкви Сен Франсуа де Молітор (Saint Francois de Molitor), що у Парижі тепер можуть вносити пожертви за допомогою банківських карток з технологією безконтактної оплати PayPass. Про це інформує Le Parisien.

Як зазначається, з наступного тижня, під час недільної меси парафіяни зможуть скласти пожертви за допомогою банківської карти з функцією безконтактної оплати.

Повідомляється, що священики церкви впровадили нові класичні «таци» для пожертв, які облаштовані терміналами, що дозволяють вірянам вибрати на екрані суму пожертвувань від двох до десяти євро і сплатити їх за допомогою банківської карти. При цьому віряни також матимуть можливість складання пожертв традиційним методом: вони можуть вносити їх вкидаючи монети і банкноти.

До слова, у храмі німецького міста Віттенберг у травні 2017 року встановили робота BlessU-2, який читає Євангеліє, а також благословляє прихожан жіночим та чоловічим голосами. Робот також може випромінювати світло «долонями». Тулуб «BlessU-2» оснащений сенсорним монітором для вибору типу голосу та благословіння на восьми мовах.