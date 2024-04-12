На вулиці Соборній в Рівному затримали чоловіка, який стріляв зі стартового пістолета

У четвер, 11 квітня, на вулиці Соборній в Рівному пролунали постріли. Патрульні, які перебували неподалік, розшукали підозрюваного – чоловік нервував, агресивно себе поводив, почав розбирати й викидати при них свій стартовий пістолет. У прес-службі патрульної поліції Рівненщини повідомили, що у сумці підозрюваного ще й виявили наркотики.

За інформацією правоохоронців, подія сталася о 15:10 у сквері на вулиці Соборній. Невідомий здійснив три постріли, які почули двоє патрульних поза службою. Вони підійшли до 28-річного підозрюваного, біля якого валялися гільзи.



«У чоловіка, який не встиг далеко відійти, у сумці проглядався пістолет. Він почав підвищувати голос та агресивно поводитися. Поліцейські зателефонували на 102, щоб викликати підмогу. Після цього ймовірний стрілець дістав із сумки пістолет, розібрав його та викинув на узбіччя. Пістолет, на щастя, виявився стартовим, тому чоловік ніякої шкоди іншим громадянам не заподіяв», – повідомляють у поліції.





На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка під час поверхневої перевірки виявила у сумці чоловіка наркотичну речовину у фользі. Проте, як уточнили ZAXID.NET у поліції, чоловік був тверезим і поводився нормально.

Крім того, пізніше з'ясувалося, що порушник перебуває у розшуку кримінально-виконавчої служби.



Патрульні склали на чоловіка протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Санкція інкримінованої статті передбачає від 17 до 51 тис. грн штрафу, виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі до 5 років.