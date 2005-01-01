У парламенті Нідерландів підтримали рішення про відповідальність Росії за катастрофу MH17

Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення урядів Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року. Це сталося під час дебатів у палаті представників парламенту Нідерландів за участю міністра закордонних справ Стефа Блока та міністра юстиції й безпеки Фердінанда Грапперхауза, пише «Укрінформ» з посиланням на місцеве видання NOS.

Депутати наголосили, що рішення урядів покласти відповідальність на Росію було «правильним, логічним і сміливим».

Водночас усі фракції Палати представників також хотіли дізнатися, чому такі країни, як Бельгія й Малайзія, громадяни яких теж стали жертвами катастрофи MH17, не приєдналися до рішення Нідерландів й Австралії. Однак що кілька опозиційних партій, зокрема «Форум за демократію», PVV, CDA та SP, хочуть також з’ясувати, чи потрібно покласти частину відповідальності на Україну.

Зокрема, парламентарій від ультраправої «Партії свободи» Раймонд де Роон заявив, що Україна частково відповідальна, адже за день до катастрофи українські спецслужби оприлюднили запис телефонної розмови, в якій бойовики обговорювали доставку «Бука».

«Мета доставки “Бука” була для пострілів, а не для його демонстрації на площі», – сказав він.

Опозиційні партії також вважають, що Україна, знаючи про доставку «Бука», повинна була відреагувати рішучіше, наприклад, обмежити зону для польотів у своєму повітряному просторі.

Міністр Блок у свою чергу відповів, що запис телефонного дзвінка не є достатнім доказом для покладання часткової відповідальності на Україну, і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи. Водночас він додав, що не виключає покладання часткової відповідальності на Україну в майбутньому.

Наостанок міністр закордонних справ зазначив, що після рішення Нідерландів покласти відповідальність на Росію країна може стати «ціллю для російської пропаганди й російських погроз», однак відчуває підтримку з боку міжнародної спільноти у цьому питанні.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на Донбасі у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

24 травня Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ЗС, що дислокується в Курську.

25 травня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення пасажирського малайзійського літака рейсу МН17 у 2014 році.