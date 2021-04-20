Олексій Гончаренко спробував продемонструвати ПАРЄ прапор із зони проведення ООС

У Парламентській асамблеї Ради Європи народному депутату Олексію Гончаренку не дозволили продемонструвати український національний прапор, доставлений із зони проведення Операції об'єднаних сил на сході України. Про це повідомив сам Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи. Наголошуючи, що серед стратегічних пріоритетів Ради Європи має бути збереження суверенітету і територіальної цілісності держав, яку відносно України нині порушує агресивна Росія, Гончаренко продемонстрував український прапор із зони бойових дій російсько-української війни.

Президент ПАРЄ перервав виступ, а стюарди попросили заховати прапор. Гончаренку пригрозили дисциплінарними санкціями, після чого народний депутат за власною ініціативою залишив залу засідань.

«Пані Меркель під час свого виступу нагадувала, що ПАРЄ – це "совість Європи". За скільки ж російських срібників продали цю совість?», – написав Гончаренко.

Президент ПАРЄ Рік Дамс назвав поведінку Олексія Гончаренка «провокативною».